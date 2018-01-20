T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - ÖSO askerleri, silah ve mühimmat yüklü araçlarla Afrin'e geçti

ÖZGÜR Suriye Ordusu askerleri, mühimmat yüklü araçlarla Kilis'ten Suriye'ye geçerek Afrin'e yönlendirildi

20 Ocak 2018 19:23

ÖZGÜR Suriye Ordusu askerleri, mühimmat yüklü araçlarla Kilis\'ten Suriye\'ye geçerek Afrin\'e yönlendirildi.
Özgür Suriye Ordusu askerlerini taşıyan otobüslerin de bulunduğu otomatik silah ve mühimmat yüklü kamyonetlerden oluşan uzun araç konvoyu, güvenlik önlemleri eşliğinde Kilis\'ten Suriye\'ye geçti. Konvoydaki ÖSO askerlerinin Afrin\'deki harekata katılacakları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------------
- Özgür Suriye Ordusu askerlerini taşıyan otobüsler
- Silah ve mühimmat yüklü araçlar
- Otobüs konoyundan görüntüler
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Suriye OrdusuKilis SuriyeAfrinKonvoydakiGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSilahOtobüsGenelReşit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24