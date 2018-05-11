DHA YURT - Ortaca'da yağmur ve dolu etkili oldu

Muğla\'nın Ortaca ilçesinde yağmurla birlikte yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Ortaca\'da bugün saat 09.30\'dan itibaren aralıklarla süren yağmur ile birlikte dolu yağdı. Ortaca ve çevresinde etkisini hissettiren yağış, vatandaşa zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağmur ve dolu nedeniyle vatandaşlar, saçak altlarına, dükkanlara ve otobüs duraklarına sığınmaya çalıştı. Dolu yağışı sona ererken, yağmurun gün boyu aralıklarla etkili olacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yağmurdan ve doludan görüntü

- Gök gürültüsünden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)