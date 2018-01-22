DHA YURT - Orgeneral Akar, Harekât Merkezinde direktifler verdi ve değerlendirmeler yaptı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, dün Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, denetlemeler sırasında Hatay Serinyol’da bulunan Harekât Merkezinde harekâta yönelik direktifler verdi ve değerlendirmeler yaptı.

Diğer tüm harekât merkezlerinde olduğu gibi burada da teknolojik imkânların en üst seviyede kullanıldığı, harekât merkezlerinde Afganistan’dan başlayarak, Brüksel’de yer alan NATO karargâhına kadar Bosna Hersek, Kosova, KKTC, Somali ve Katar dâhil yurt içinde ve yurt dışında 91 ayrı nokta ile bir düğmeye basarak sesli, görsel ve veri olarak iletişim sağlandığı belirtildi. Ayrıca koordinasyon toplantılarının bu teknolojik imkân ve kabiliyetten istifade ile video tele konferans (VTC) şeklinde icra edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Genelkurmay Başkanı\'nın konuşması (GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Haber: Hatay (DHA)

