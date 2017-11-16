DHA YURT - Ordu'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ\'nin karşısında Irak\'ın Kuzey\'inde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Sefa Kabakkaya\'nın acı haberi memleketi Ordu\'ya ulaştı.

Hakkari\'nin karşısında Irak\'ın Kuzey\'inde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Ordu Gölköy Akçalı Mahallesi nüfusuna kayıtlı sözleşmeli Jandarma Uzman Çavuş Sefa Kabakkaya şehit oldu. Şehit Kabakkaya\'nın acı haberi Altınordu\'ya bağlı Şahincili Mahallesi\'nde oturan ailesine verildi. Acı haberi duyan 2 çocuklu Nurcan-Birol Kabakkaya çifti sinir krizi geçirdi. Şehit haberini alan komşuları da Kabakkaya ailesine taziye ziyaretine gitti.

ORADADA ÖLÜM VAR BURADADA

Şehit Sefa Kabakkaya\'nın komşusu Hasan Erkan\'da aileye taziye ziyaretinde bulunarak, \"Aileyi 10 senedir tanıyorum. Komşumuz oluyor kendileri. Benim torunlarımla birlikte okuyup büyüdüler. Torunum aradı \'Sefa şehit olmuş\' dedi. O zaman buraya geldik. Ailecek gelip gidiyorduk, çok dürüst, efendiydi. Üniversiteyi bitirenden sonra bir okul kazandı gidemedi \'Orada da ölüm var buradada ölüm var\' dedi askerliğe gitti. Babası inşaatçı, annesi ev hanımı\" dedi.

Öte yandan Altınordu Kaymakamlığı tarafından verilen talimat doğrultusunda polis ekipleri gazetecilerin şehit evinin yanından görüntü almasını izin verilmedi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit evi yanında polislerden ve 112 ekiplerinden görüntü

-Şehidin komşusu Hasan Erkan ile röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU- (DHA)

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