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DHA YURT - Önündeki TIR'a çarpan TIR'ın kabini koptu: 4 yaralı

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde önünde ilerleyen TIR'a çarpan TIR'ın çekicisinin kabin kısmı koptu

02 Mart 2018 10:25

DÜZCE\'nin Gümüşova ilçesinde önünde ilerleyen TIR\'a çarpan TIR\'ın çekicisinin kabin kısmı koptu. Kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Düzce Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Abdullah Karataş idaresindeki 04 D 6637 plakalı TIR önünde ilerlemekte olan Bahadır Balay idaresindeki 67 TM 443 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Karataş idaresindeki TIR\'ın çekici kısmının kabini çarpmanın etkisiyle şiddetle koptu. Yere düşen kabinde sıkışan Abdullah Karataş, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan Karataş, yanında bulunan Baydar Gül (53) ile Baran Gül (11) ve diğer TIR\'ın sürücüsü Bahadır Balay 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kaza yerinden görüntü
Yaralıların görüntüsü
İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü kurtarması
Ambulansa yaralıların alınması
Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

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