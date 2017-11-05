DHA YURT - Önce park halindeki araçlara sonra yayalara çarptı

SİVAS\'ta direksiyon kontrolünü yitiren sürücü 2 yayaya ardından da 2 araca çarparak durdu.

Kaza saat 22.00 sıralarında kent merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Aysun K. yönetimindeki 58 BF 398 otomobil caddede park halinde bulunan Bünyamin Er\'e ait 58 BE 959 plakalı arazi aracına çarptı. Ardından yolda yürüyen amca çocukları 18 yaşındaki Sedat Yıldırım ile 17 yaşındaki Sinan Yıldırım\'a çarparak yayaları Erol Salarvan\'a ait 58 BD 623 plakalı aracın arasına sıkıştırdı. Kazayı görenler amca çocuklarını bulundukları yerden çıkararak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan amca çocuklarından Sedat Yıldırım\'ın bir bacağının kopma noktasına geldiği, durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı belirtildi. Görgü tanıkları kaza sırasında aracı bir erkeğin kullandığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)-