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DHA YURT - Oltu çayı  taştı, ekili alanlar zarar gördü 

Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı sağanak yağış nedeniyle taştı

22 Mayıs 2018 17:15

Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı sağanak yağış nedeniyle taştı. Taşan sular iş yerlerine ve ekili alanlara zarar verdi. Arazi sahiplerihden Filiz Şimşek, \"Oltu Çayının kenarı yapıldığında nerdeydiler. Bu bostanı yaparken kolum sakat oldu. Benim gibi niceleri var. Yazık, günah bütün emeklerimiz boşa gitti\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Oltu çayından detaylar
-Köprü altından görüntü 
-Oltu çayından detay   
-Ekili alanlar 
-Vatandaşın iş yerine su dolması için önlem alması
-Vatandaşlarlar röp. 

(Süre: 3.34 DK /395 MB)
Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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