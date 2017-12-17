DHA YURT - Okulda öldürülen müdüre otopsi yapıldı (3)

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ÖĞNERCİLER VE BABA TUTUKLANDI Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ayhan Kökmen'in makamında öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 11'inci sınıf öğrencileri U

17 Aralık 2017 02:51

ÖĞNERCİLER VE BABA TUTUKLANDI

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ayhan Kökmen\'in makamında öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 11\'inci sınıf öğrencileri U.Y. ve İ.P. ile U.Y.\'nin babası B.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan muayenede, öğrencilerin vücutlarında uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğu belirtildi. Adliyeye sevk edilen öğrenciler U.Y. ve İ.P. \'kasten adam öldürme\', B.Y. ise \'adam öldürmeye azmettirmek\' suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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