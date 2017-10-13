DHA YURT - Oğulpınar Karakolu'ndan Suriye tarafına ateş açıldı (2) (Görüntü Ekiyle Yeniden) 

ATME KASABASINDA SİLAH SESLERİ DUYULDU

Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki Oğulpınar Hudut Karakolu\'nun tam karşısındaki Suriye\'nin Atme Kasabası\'ndan saat 18.45 sıralarında yoğun silah sesleri duyuldu. Reyhanlı\'dan duyulan silah sesleri bölgede heyecan yarattı. Sabah saatlerinde de Oğulpınar Hudut Karakolu\'ndan da Atme Kasabası\'na doğru çok namlulu roketatar ile ateş açılmıştı.

Görüntü Dökümü

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- Suriye\'nin Atme kasabası\'ndan atılan silah sesleri

- Havaya doğru açılan ateş sonrası mermi ışıkları



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Haber- Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU-Murat KİBRİTOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)