DHA YURT - ÖĞRENCİSİNİ KORUDU, DARP EDİLDİ

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

IĞDIR Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Yücel Düzci\'yi darp eden 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 Aralık Cuma günü meydana gelen olayda, okulun bahçesinde olan Yücel Düzci, okula koşarak giren öğrencinin peşinden koşturarak gelen 3 kişinin okula girmesine izin vermedi. Başyardımcısı Yücel Düzci tartıştığı şahıslar tarafından darp edildi. Saldırganlar, diğer öğretmen ve görevlilerin müdahale etmesi üzerine kaçtılar. İhbar üzerine okula gelen polis, kamera kayıtlarını izleyerek saldırganları kısa sürede gözaltına aldı. 3 kişi çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SENDİKA BAŞKANLARI KINADI

Olayın duyulması üzerine Vali Enver Ünlü, Milli Eğitim Müdürü M.Murat Aydoğdu ile birlikte Devlet Hastanesine giderek saldırıya uğrayan Yücel Düzci\'ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

FKamu-Sen, Türk Eğitim Sen ve Eğitim İş Sendikesi başkan ve yöneticileri bugün MEV Anadolu Lisesine giderek okul önünde açıklaması yaparak olayı kınadılar. Türk Eğitim Sen İl Başkanı Ali Arslan, \"Son yıllarda üzülerek şahit oluyoruz ki, öğretmene şiddet vakaları artık sıradanlaşmış üçüncü sayfa haberleri arasına girmiş durumdadır. Neredeyse gün geçmiyor ki, öğrenci ya da veli tarafından sözlü ya da fiziki şiddete maruz kalan bir öğretmen haberiyle karşılaşmayalım. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına, sıhhatine ve hatta canına kast eden şiddet vakaları, artık eğitim hayatımızın en hayati problemlerinden birisi haline gelmiştir. İlimiz Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Yücel Düzci öğrencisini korumak isterken 3 kişi tarafından darp edildi. İlimizde böyle bir durum yaşanırken bir acı haber de önceki gün İzmir Ödemiş\'ten geldi. Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, iki öğrencisi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Ayhan Kökmen öğretmenimize yüce Allah\'tan rahmet, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı temenni ediyoruz. Şiddeti nefretle kınıyor, reddediyor, telin ediyoruz. Öğretmene şiddet konusunda bütün eğitim çalışanlarının yekvücut şekilde dimdik ayakta olduğunu tüm Türkiye kamuoyuna ilan ediyoruz\" diye konuştu.

Eğitim İş Başkanı Cemil Taşkın\'da yaptığı açıklamasında, “Iğdır merkezde faaliyette bulunan Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi Başmüdür yardımcısı Yücel Düzci\'ye yapılan fiili saldırı bizleri derinden sarsmıştır. Sistemin öğretmenleri itibarsızlaştırma politikalarının bir sonucu olarak ne yazık ki eğitimcilere yönelik şiddet eylemleri son yıllarda giderek artmaktadır. Ne yazık ki bilim yuvası olması gereken okullarımız, hem eğitim çalışanları hem de öğrencilerimiz için güvenli alanlar olmaktan çıkmıştır\" dedi.

3 GÜN HASTANEDEKALDI

Saldırıya uğrayan ve 3 gün hastanede kaldıktan sonra bugün işbaşı yapan Yücel Düzci\'de olayı şöyle anlattı: \"Öğrencilerimiz Cuma günü evlerine gitmek üzer okuldan çıktılar. Bir gurup öğrencimiz ise burada kalmıştı. Onları servise bindirip göndereyim diye kapı önünde bekledim. O sırada bir öğrencimiz koşarak okula geldi. Kendisini birilerinin döveceğini söyledi. Başımı kaldırıp baktığımda okulla alakası olmayan 3 kişinin geldiğini gördüm. Onlara engel olmaya çalıştım. O arada biri öğrencinin peşine koştu. Öğrenci okula girince dönüp bu kez bana saldırdılar. Daha sonrada arkadaşlar gelince kaçtılar. Olayla yakından ilgilenen Vali Enver Ünlü ve Milli Eğitim Müdürü M.Murat Aydoğdu ve hastane Başhekimi Nevruz Erez\' e teşekkür ederim. Şu an sağlık durumum iyi birkaç yerde ezik bulunuyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okulun genel görntüsü

-Türk Eğitim Sen\'in açıklaması

-Darp edilen Yücel Düzci\'nin konuşması

-Kavga anının kamara görüntüleri

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)

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