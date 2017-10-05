DHA YURT - O polisler, dövdükleri Kırgız kadını daha önce boğulmaktan kurtarmış (3)

YAYIN YASAĞI KARARI ALINDI

Antalya\'nın Alanya İlçesi\'nde, 2 polis memurunun Kırgızistanlı Rahokhan Arıpova\'yı sokakta tekmeleyip copla dövdüğü olaya ilişkin yayın yasağı getirildi. Alanya 1. Sulh Ceza Hakimliği\'nin aldığı yayın yasağı kararında şu ifadelere yer verildi: 5 Ekim 2017 tarih ve, 2017/2910 değişik iş numaralı kararıyla 5187 sayılı Basın Kanunu\'nun 3/2 maddesi gereğince toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliği suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma kapsamında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada, her türlü haber, röportaj ve bu içerikli yayınların yasaklanmasına karar verilmiştir.\" Sulh Ceza Hakimliği\'nin aldığı yayın yasağı, Radyo Televizyon Üst Kurulu\'na (RTÜK) da gönderildi.



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-Yayın yasağı kararının fotoğrafları

Haber: ANTALYA,(DHA)