DHA YURT - NİZİP'TE KAZA: 5 ÖLÜ, 3 YARALI (3)

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Gaziantep\'in Nizip ilçesi yakınlarında, sabah saatlerinde meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, Ali Kartal yönetimindeki minibüs ile Şaban Arık\'ın kullandığı kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen minibüsteki 4 kişi ile kamyonet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kazada, 2\'si Suriye uyruklu 3 kişi de yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Minibüs ve kamyonetin çarpışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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