DHA YURT - Nazilli'nin işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde dayak krizi

AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü etkinliklerinde, MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin\'e yer ayrılmaması kriz yarattı. Çıkan tartışmada Keskin\'in, Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir\'i yumruk ve tekme atarak darp etmesi kameralar tarafından görüntülendi. Baygınlık geçiren Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nazilli\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü törenleri, bugün saat 08.00\'de top atışlarıyla başladı. İstasyon Meydanı\'nda Atatürk Anıtı önünde başlayan tören, Kaymakam İbrahim Küçük tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, İlçe Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Balcı, İlçe Garnizon Komutanı İlçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Samet Demet, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamın Daşdemir, Nazilli Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş ve gaziler ile resmi kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konuşma yapan Başkan Alıcık, \"Birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı kazandığı büyük zafer ile tüm mazlum halklara da örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş olan milletimiz, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmanın inancı ve gayreti ile Nazilli\'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz\" dedi.

İstasyon Meydanı\'nda Ata\'nın huzuruna çelenk sunulmasının ardından Nazilli\'nin Kurtuluş Savaşı Kahramanları Demirci Mehmet Efe ve Hacı Süleyman Efendi ile birlikte Nazillili Şehitler ve Gaziler, Nazilli Eğriboyun Mezarlığındaki mezarları başında anıldı.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ DARP EDİLDİ

Nazilli Belediyesi Hizmet Binası önüne gelen protokol üyelerinden MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin\'e yer ayrılmaması krize neden oldu. MHP Nazilli İlçe Yöneticilerinden bir grup, protokolde teşkilat başkanlarına yer ayrılmadığı için Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir\'i çağırarak konuşmak istedi. Tören sırasında gelmek istemeyen Demir, MHP Nazilli İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin yoğun çağrısı üzerine Belediye Hizmet binasına gitti. Demir, burada yaşanan sözlü tartışmanın ardından Keskin tarafından darp edildi. O anlar, DHA tarafından görüntülendi. Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GAZETİCİLYER DE NASİBİNİ ALDI

Olayları görüntülemek isteyen basın mensupları ise bazı yönetim kurulu üyesi ve MHP\'liler tarafından \'önce aklını sonra canını alırım\' denerek tehdit edildi. O anda yaşanan itişmelere ise vatandaşlar müdahale ederek gerginliği önledi. MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin\'in haber yapılmamasını istediği olayı, yönetim kurulu üyelerinin sertlikle çözmek istemesi ve Nazilli Belediyesi yetkililerinin olayı kapatmayı çalışması üzerine ise bazı basın mensupları töreni terk ederek tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



- Kutlamalardan görüntü

- İstasyon Meydanı çelenk sunumu

- Protokol üyeleri yürüyüş sırasında

- Mezarlık ve şehitlik ziyaretleri

- Belediye Meydanı etkinlikleri

- Belediye Başkanı Haluk Alıcık konuşma

- Olay yerinden görüntü

- Belediye Kültür Müdürü Fatih Demir\'in darp edilmesi

- Bölgeden görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

==================================================