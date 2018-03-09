DHA YURT - Murat Başoğlu davasında her iki sanık için de beraat kararı

BODRUM\'da sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında \'hayasızca davranışta bulunmak\' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, her iki sanık için de beraat kararı çıktı.

Bodrum\'da, 29 Temmuz 2017 tarihinde, teknede uygunsuz halde görüntülendikleri iddia edilen Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında \'hayasızca davranışlarda bulunmak\' suçundan Türk Ceza Kanunu\'nun \'hayasızca hareketler\' başlığı altındaki 225\'inci maddesi kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması, bugün yapıldı. Gizlilik kararı bulunan duruşmaya, Başoğlu ve yeğeni katılmadı. Murat Başoğlu\'nun avukatı Fatih Volkan ve Burcu Başoğlu Kabadayı\'nın avukatı Bihter Tezcan ise davaya katıldı.

Duruşmanın ardından avukatlar Volkan ve Tezcan, duruşmada taraflar hakkından beraat kararı verildiğini açıkladı. Avukat Fatih Tezcan, duruşmada beraat kararı verildiğini, gizlilik kararı nedeniyle açıklama yapamayacağını ifade etti. Burcu Başoğlu Kabadayı\'nın avukatı Bihter Tezcan da beraat kararı aldıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

\"Dosyamızda beraat kararı verdi, hakim bey. Bu dosya şimdilik bizim için kapandı. Biliyorsunuz boşanma davaları devam ediyor, orada da gizlilik kararı hâlâ devam ediyor. Müvekkilimin eşine biz dava açtık. Hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildi. Kendileri reddini talep etti ama hâkim uygun görmedi. O da kesinleşti. Bundan sonra biz boşanma dosyamıza odaklanıyoruz. Basında çıkan haberlerin çoğu yalan. Yüz tanıma sistemi ile ilgili haberler var. O haberlerle ilgili yasal haklarımızı kullanacağız. Yayın yasağı hâlâ devam ediyor. Dosya ile ilgili bütün bu konularla ilgili bu yayın yasağını ihlal eden ve gerçekten yalan haber yapan, olmayan şeyleri yazan herkes hakkında suç duyurusunda bulunulacak.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Avukatların gelişi ve açıklamaları

- Adliye genel detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , DHA)

