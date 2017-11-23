DHA YURT - Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem

MUĞLA\'nın Ula İlçesi\'nde gece saatlerinde Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'nın merkez üssünü Ula İlçesi\'nin Arıcılar Mahallesi olarak saptadığı deprem, bugün saat 23.22\'de meydana geldi. Yerin 12.19 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ula ilçesinin yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.0 olarak tespit etti.



Görüntü Dökümü:

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-Muğla sokaklarından görüntü

Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)