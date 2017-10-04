DHA YURT - MHP Genel Başkanı Bahçeli Manisa'da

MANİSA Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan katı atık bertaraf tesisinin açılışı için Manisa\'ya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptırdığı Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi\'nin açılışı için karayoluyla geldiği Manisa\'da, Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti. Manisa girişinde Aşağıçobanisa Mahallesi\'nde karşılanan Bahçeli, konvoy eşliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi\'ne geldi. Bahçeli\'yi partililer \'Dik dur eğilme, evlatların seninle\', \'Hareketin lideri Devlet Bahçeli\' sloganları ile karşıladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi mehter akımı ve zabıta ekipleri de Bahçeli\'yi marşlarla karşıladı. Aracından inen Bahçeli\'ye belediye çalışanları çiçek verdi, partililer gökyüzüne güvercin saldı. Kendisini karşılayanları selamlayan Bahçeli, MHP\'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte belediye binasına girdi. Karşılamanın ardından basına kapalı olarak yapılan toplantıda Belediye Başkanı Cengiz Ergün, belediyenin hizmetleri hakkında Bahçeli\'ye bilgi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-MHP Lideri Devlet Bahçeli\'nin belediye önüne gelişinden görüntü,

-Devlet Bahçeli\'nin karşılanmasından görüntü,

-Belediye binası önünde toplanan kalabalıktan genel görüntü,

-Mehter takımının marşlarından detay görüntü,

-Devlet Bahçeli\'nin belediye binasına girişinden görüntü.

Haber: Nermin UÇTU-İlker KILIÇASLAN- Kamera: Yasin TİNBEK / MANİSA, (DHA)