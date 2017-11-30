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DHA YURT - Mevlitte dağıtılan yemekten 17 kişi zehirlendi

ZONGULDAK'ta mevlitte ikram edilen yemekten yiyen 17 kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelerde tedavi altına alındı

30 Kasım 2017 07:30

ZONGULDAK\'ta mevlitte ikram edilen yemekten yiyen 17 kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelerde tedavi altına alındı.

Birlik Mahallesi Şifa Sokak\'ta oturan Okan A., 40 gün önce ölen babası için akşam saatlerinde mevlit okuttu. Mevlide katılanlara tavuk, pilav ve ayran ikram edildi. Mevlit sonrası evlerine gidenler gece kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere gitmeye başladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye başvuran toplam 17 kişi tedavi altına alındı. Bazı hastalar tedavilerinin ardından taburcu edilirken bazılarının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise gıda zehirlenmesinin hangi yiyecekten olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Hastanede detaylar
-Ambulans detay

Süre: (2.01) Boyut: (123 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN /ZONGULDAK,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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