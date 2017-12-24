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DHA YURT - MEVLANA, ÇANAKKALE'DE SEMA GÖSTERİSİYLE ANILDI

ÇANAKKALE’de, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 744’üncü vuslat yıldönümü nedeniyle sema gösterisi düzenlendi

24 Aralık 2017 03:15

ÇANAKKALE’de, Mevlana Celaleddin Rumi\'nin 744’üncü vuslat yıldönümü nedeniyle sema gösterisi düzenlendi.
Gelibolu Mevlevihanesi\'ndeki törene, Vali Orhan Tavlı, Gelibolu Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Özacar, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Karadağ Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dzemo Redzematovic, İslam Birliği Gençlik Derneği Başkanı Sadmir Hadzidic, Gümülcine Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet, Makedonya İslam Birliği Genel Sekreteri İrsal Jakubi, Slovenya Müslümanları Müftülüğü\'nden İfet Suljic ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende konuşan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, insanlık tarihinde sevgi, barış, kardeşlik ve hoşgörünün sembolü olmuş Mevlana Celaleddin-i Rumi\'yi, vefatının 744’üncü yıldönümünde rahmetle anmak ve onun bıraktığı sevgi mirasıyla gönülleri tazelemek üzere Gelibolu Mevlevihanesi\'nde bir araya geldiklerini söyledi.

\"Yüzyıllar boyu hakikatin yolunu gösteren istikamet üzere, yaşamak için bize rehberlik eden büyük kılavuzların, ulu zatların izinden gitmeye devam ediyoruz\" diyen Vali Tavlı, şöyle devam etti:
\"Bu zatların en önemlilerinden olan ve 8 asır önce Anadolu’ya gelen Mevlana Celaleddin-i Rumi, yaşadığı dönemde dil, din, ırk ve inanç ayrımı gözetmeksizin herkesi kucaklayan ve bütün yaratılmışları yaradanın birer emaneti kabul ederek, onlara hoşça bakan ve güzel gören düşüncesiyle çağını aşan ve evrensel değerler taşıyan önemli mesajlar vermiştir. Mevlana’nın mesajlarında çağırdığı merkez sevgi ve barıştır. Hazreti Mevlana’nın insan ve aleme Allah sevgisini temel alan bakışı, akıl ile gönül arasında kopukluğu gidermiş, böylece bilgi ile gönül dünyasını bütünleştirmiştir. Bu ana esaslar çerçevesinde ortaya çıkan anlayış ise Anadolu ve Osmanlı coğrafyasında etkin olmuş. Faklılıkları kaynaştırıp, barışı, kardeşliği, tesis ederek medeniyetimizin en önemli unsurları arasında yerini almıştır.ö

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdül Settar Yarar tarafından, Gelibolu Mevlevihanesi\'nin sancağının replikası Çanakkale Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz\'a hediye edildi.
Tören, Gelibolu Mevlevihanesini Koruma ve Mevlevi Kültürünü Tanıtma Derneği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Semazenleri iş birliğinde gerçekleşen sema gösterisi ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Gelibolu Mevlihanesinden görüntü.
-Protokol üyelerinden görüntü.
-Vali Orhan Tavlı konuşma görüntüsü.
-Gelibolu Mevlihanesi sancağının replikasının hediyesinden görüntü.
-Sema gösterisinden genel ve detay görüntü.

HABER-KAMERA: Mustafa SUİÇMEZ-Doğan ZELOVA / GELİBOLU, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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