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DHA YURT - Metronun altında can pazarı

BURSA’da henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, güvenlik duvarını geçip, iddiaya göre kendisini gelen metronun önüne attı

30 Eylül 2017 05:13

BURSA’da henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, güvenlik duvarını geçip, iddiaya göre kendisini gelen metronun önüne attı. Metronun altınta sıkışan kişi, kurtarma ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Merkez Yıldırım İlçesi Yüksek İhtisas Hastanesi metro durağında meydana geldi. Otobüs durağında bekleyen, ismi henüz belinlenemeyen 30 yaşlarındaki bir kişi, karşı şeride koşup, güvenlik tellerini aşarak gelen Uludağ Üniversitesi- Kestel hattında çalışan metronun önüne atladı. Vatman fren yaparken, kimliği belirsiz kişi, metronun altında sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kurtarılan yaralı, Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kurtarma çalışmaları
- Trenin hareket etmesi 
- Şahsın sıkışmış hali
- Şahsın çıkarılması
- Ambulansa taşınması
- Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR-BURSA / (DHA)
 

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