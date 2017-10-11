T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı    

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Yayladağı, Arsuz, Samandağı ve İskenderun ilçelerinde devam eden sağanak yağışların etkisini arttırarak devam edeceği bildirildi

11 Ekim 2017 08:58

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Hatay\'ın Yayladağı, Arsuz, Samandağı ve İskenderun ilçelerinde devam eden sağanak yağışların etkisini arttırarak devam edeceği bildirildi. 

Meteoroloji, Hatay\'ın Yayladağı, Arsuz, Samandağı ve İskenderun ilçelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki saatlerde etkisini artırarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar  beklendiğini açıkladı. Açıklamaya göre, yağışların ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgarlara yol açabileceği bildirilerek vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Haber: ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü Hatay Yayladağı Arsuz SamandağıHatay Yayladağı Arsuz SamandağıAçıklamayaHaber ADANADHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24