DHA YURT - Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı    

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Hatay\'ın Yayladağı, Arsuz, Samandağı ve İskenderun ilçelerinde devam eden sağanak yağışların etkisini arttırarak devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji, Hatay\'ın Yayladağı, Arsuz, Samandağı ve İskenderun ilçelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki saatlerde etkisini artırarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar beklendiğini açıkladı. Açıklamaya göre, yağışların ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgarlara yol açabileceği bildirilerek vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Haber: ADANA,(DHA)