DHA YURT - Mesut Barzani: Referandumda yeni bir sürece geçildi

IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık referandumunun ardından ilk kez açıklama yaptı. Barzani, referandumda yeni bir sürece geçildiğini belirterek, \"Irak hükümeti Kürtleri tehdit etmeyi bırakmalıdır\" dedi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, dün yapılan bağımsızlık referandumunun ardından görüntülü bir mesaj yayımladı. Mesajında, referandum başarısı ile bütün dünyaya Kürt halkının bağımsızlık talebini ilettiği için halkına teşekkür ettiğini belirten Barzani, \"Tüm şehitlerimizin ruhları şad oldu. İraderimiz kırılmadı ve bundan sonra yeni bir süreç başlamıştır. Irak hükümeti 2005 yılında kabul edilen anayasayı işletmedi. Bundan dolayı Kürdistan halkı yeni bir yolu benimsedi ve 25 Eylül\'de bağımsızlık istediğini gösterdi. Biz yeni bir Irak\'a olur dedik ama onlar eskinin anlayışını tekrar etti. Kürdistan halkının iradesine saygı gösterin. Büyük facialarla ortaya çıkan yollarda ısrar etme ve devam etme doğru değildir\" dedi.

\"TÜRKİYE İLE İRAN\'IN DOSTLOKLARINI GÖRDÜK\"

Konuşmasında Irak Başbakanı Haydar Abadi ile diğer Iraklı yetkililere seslenerek diyaloğa hazır olduğunu belirten Barzani,\"Referandum sınırların çizilmesi için değildir. Biz diyaloga hazırız. Biz komşularımızla hiçbir sorun yaşamak istemiyoruz. Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çüzümüne yardımcı olmalarını istiyoruz. Kimyasal saldırılarla halkımız vurulduğunda, Türkiye ile İran\'ın dostluklarını gördük. Uluslararası topluma da sesleniyorum. Biz terörle savaşta en önde savaştık, milyonlarca insana kucak açtık. Siyasi taraflara bu konuda siyasal çekişmeleri bir kenara bırakarak yurtseverlik bilinciyle referanduma yaklaşsınlar. Tüm gençlere de referandum sonuçları açıklandığında sevinçlerini medeni yollarla yaşasınlar. Referandum bir suç değil ve uluslararası sözleşmelere aykırı değildir. Önümüzde parlak bir ufuk açılmıştır. Uluslararası koalisyonun bir parçası olarak DEAŞ\'a karşı savaşacağız. Tehdidi bırakın, gelin dost iki komşu olalım\" ifadelerini kullandı. Referandumun hiçbir uluslararası yasaya aykırı olmadığını savunan Barzani, sözlerini şöyle tamamladı: \"Anayasa ihlal edildiğinden dolayı, kendi kaderimizi tayin etme hakkına sahibiz. Kimse bize sitemde bulunmasın. Irak\'a, komşular ve uluslararası topluma özel bir mesajım; ciddi ve sakin bir şekilde yaşananları ele almalarını talep ediyorum. Başarısız bir deneyim sürdürmenin anlamı yok. Irak hükümetine çağrım; yaptırım ve cezalandırma yerine, diyaloga başlayalım. Her iki taraf için de en iyi yol diyalogdur. Hükümetler arası siyasi ihtilaflar, halk arasında gerginliğe yol açmamalı. Komşu ülkeler çözüm için yardımcı olmalıdırlar. İran ve Türkiye\'nin kimsayal saldırı ve büyük göç zamanında sergilediği tutumu takdirle karşılıyoruz. Son 25 yıldır kimseye tehdit olmadığımızı kantladık, herkesle barış seçeneğini seçtik. Teröre karşı savaşta uluslararası koalisyonun önemli bir tarafı olarak kalmaya devam edeceğiz. Kürdistan Bölgesi\'nde yaşayan mülteciler, evlerine dönene kadar güvende olacaklar. Kürdistan halkına, verdiği kurbanlara karşı cezalandırılma tehdidiyle yanıt verilmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Kürdistan halkı olarak, bugün her zamankinden daha fazla birliğe ihtiyacımız var. Bütün ihtilafları bir tarafa bırakarak, birlik olmalıyız. Referandumda yeni bir sürece geçildi. Irak hükumeti halkı tehdit etmeyi bırakmalıdır.\"

Haber: Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/ERBİL, (DHA)