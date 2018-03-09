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DHA YURT - MERYEMEYN KÖYÜ ÖZGÜRLEŞTİ

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) teröristlerden arındırmak için operasyon başlattığı Afrin’in Meryemeyn köyü de teröristlerden temizlenip özgürleştirildi

09 Mart 2018 21:54

\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) teröristlerden arındırmak için operasyon başlattığı Afrin’in Meryemeyn köyü de teröristlerden temizlenip özgürleştirildi.

Haber: SURİYE (DHA)

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Dalı HarekatıTürk Silahlı Kuvvetleri TSKSuriye OrdusuAfrinin MeryemeynHaber SURİYE DHA

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