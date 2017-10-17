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DHA YURT - Mersin'de polis servis aracı geçerken patlama (1)

MERSİN kent merkezinde, mesai çıkışında, polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi

17 Ekim 2017 20:40

MERSİN kent merkezinde, mesai çıkışında, polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Bugün saat 17.20 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi\'nde bulunan Okan Merzeci Bulvarı\'nda, polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sonrası panik yaşandı. Yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Görüntü Dökümü
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- Olay yeri 
-izleyen vatandaşlar 
-genel ve detay 

Haber: MERSİN, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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