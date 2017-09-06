DHA YURT - Mersin'de polis merkezine saldırı girişiminde bulunan Suriyeli canlı bomba öldürüldü (2)- (yeniden)

MERSİN\'de MİT Bölge Müdürlüğü binası ile yan yana olan 50\'nci Yıl Polis Merkezi\'ne bu sabah saldırı girişiminde bulunan Suriye uyruklu \'canlı bomba\' Abdulkadir E. ölü ele geçirildi.

Olay saat 09.30 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi 2 Çevre Yolu üzerindeki MİT Bölge Müdürlüğü ile yan yana olan 50\'nci Yıl Polis Merkezi önünde meydana geldi. Cadde üzerindeki şüpheli hareketleriyle dikkati çeken kişiyi polis takibe aldı. Kısa süre sonra MİT Bölge Müdürlüğü yanındaki 50\'nci Yıl Polis Merkezi\'ne yönelen bu kişiye polis \'dur\' ihtarında bulundu. İhtara uymayın hızlanan şüpheli, 50\'nci Yıl Polis Merkezi\'ne ulaşmasına 50 metre kala açılan ateşle öldürüldü. Çevre güvenliği alındıktan sonra gelen bomba uzmanları, cesetteki patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

SURİYELİ ÇIKTI

Yapılan ilk soruşturmada 50\'nci Yıl Polis Merkezi\'ne saldırı girişiminde bulunan \'canlı bomba\'nın Suriyeli 20 yaşındaki Abdulkadir E., olduğu belirlendi. Polis merkezi yakınındaki bir apartmanda oturduğu belirlenen Abdulkadir E.\'nin evine baskın yapan polisler, babası Ahmet E.\'yi gözaltına aldı ve evde arama yaptı.

Bir yol önce Mersin\'e ailesiyle birlikte yerleşen Suriyeli teröristin oturduğu evlerinin balkonundan karakolun rahatlıkla görüldüğü saptandı.

\'Canlı bomba\' Abdulkadir E.\'nin 2 kardeşinin Suriye\'deki çatışmada öldüğü. kendisinin de başından şarapnel parçasıyla yaralandığı ve sol tarafının kısmi felç olduğu bilgisine ulaşıldı.

BAŞSAVCISI: TERÖR SALDIRISI

Polis merkezine gelen Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, olayın terör saldırısı olduğunu belirterek, \"Saldırgan polis merkezine yaklaştığı sırada \'dur\' ihtarında bulunulmuş, ancak ihtara uymaması üzerine etkisiz hale getirilmiştir. Saldırganın terör ve diğer bağlantıları araştırılıyor\" dedi.

VALİLİK: KABLOYA ELİNİ ATMASI ÜZERİNE VURULDU

Mersin Valiliği\'nin yaptığı yazılı açıklamada da \'canlı bomba\' teröristin dur ihtarına uymayıp, elini kabloya atması üzerine vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Valilik açıklaması şöyle: \"Yenişehir İlçesi 50\'nci Yıl Polis Merkezi Amirliği\'ne 50 metre mesafede şüpheli hareketlerde bulunan bir erkek şahıs görülmüş, bunun üzerine şüpheli şahsa \'dur\' ikazında bulunulmuş, ancak dur ikazına uymayarak polis merkezine doğru yürüyerek ilerlemeye devam etmesi ve omzundan aşağı doğru sallanan kabloya elini atması üzerine, vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Ölü olarak ele geçirilen erkek şahsın açık kimlik bilgileri ve örgütsel ilişki ve irtibatlarının tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de terörle mücadele etkin bir şekilde sürdürülmekte olup, aralıksız bir şekilde devam etmektedir.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ali ŞEN- Mustafa İNSAN- İbrahim MAŞE, (DHA) -

==============================================