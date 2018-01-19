DHA YURT - Mersin'de DEAŞ bombacıları yakalandı



MERSİN\'de terör örgütü DEAŞ\'ın tutuklanan sözde \'tarım bakanı\'nın ifadesi doğrultusunda bombalı araçla saldırı yapmayı planladıkları öne sürülen 2 terörist yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte DEAŞ\'a yönelik yapılan operasyon ile ilgili açıklama yaptı. İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü DEAŞ\'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, ismi açıklanmayan örgütün sözde \'tarım bakanı\' olan tutuklu zanlının ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlatıldı. DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 2 kişi hakkında bilgi veren zanlının, şüphelilerden birinin örgüte ait oto tamir atölyesinde çalıştığını, yapılacak eylemlerde kullanılacak bombalı araçları hazırladığını ve bomba düzenekleri hakkında bilgisi olduğunu, diğerinin de onu evinde sakladığını bildirmesi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Bombalı araçla saldırı yapmayı planladıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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-arşiv

-Emniyet müdürlüğü görüntüleri

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA) -

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