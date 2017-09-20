DHA YURT - Mersin'de 19 dönüm orman yandı

MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde çıkan orman yangınında 19 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi Buladanlı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangına 3 helikopter, 10 arazöz ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, \'\'Çamlı Mahallesinde meydana gelen orman yangınına hemen müdahale edildi. Yangın etkili çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışması devam ediyor. Yangında 19 dönüm kızılçam ormanlık alanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yangının çıktığı alanın görüntüsü

- Yangın söndürülürken

- Soğutma çalışmaları yapılırken

- Arasöz görüntüsü

- Erdemli Orman İşletme müdürü İsmail Çelik ile röportaj

Boyut: 245 MB,Süre: 02\'05\'\'

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

