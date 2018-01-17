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DHA YURT -  Mehmetçik Afrin operasyonu öncesi birliklerinden sınıra  böyle uğurlandı 

Kars'ta bulunan askeri birlikte görev yapan askerler Afrin operasyonu öncesi sınırdaki birliklere gönderildi

17 Ocak 2018 17:17

Kars\'ta bulunan askeri birlikte görev yapan askerler Afrin operasyonu öncesi sınırdaki birliklere gönderildi. Kars\'ta görevli askerlerin bir bölümü otobüslerle yola çıktı. Sınıra giden askerleri, birlikte kalan silah arkadaşları tarafından ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak uğurladı. Uğurlama töreni sosyal medya hesaplarında yayınlandı. 
 
Görüntü Dökümü
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-Askeri birliklerden görüntü
-askerlerin bulunduğu otobüslerin birlikten ayrılması
-birlikte bulunan diğer askerlerin ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak silah arkadaşların uğurlaması
-detaylar 

Haber: KARS (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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