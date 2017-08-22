DHA YURT - Maskeli 5 hırsız 1.5 dakikada 30 bin liralık sigara çaldı

Güvenlik kamerası görüntüleri

BURSA’da maskeli 5 kişi levye ile kapısını açtıkları marketten 1.5 dakikada 30 bin lira değerinde sigara ile içinde bozuk para olan yazar kasa ile bilgisayar çaldı. Güvenlik kamerası ile görüntülenen hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için soruşturma sürdürülüyor.

Bursa’da sabaha karşı bir marketin kapı kilidini levye ile açan hırsızlar içeri girdiler. Güvenlik kamerasında eşkalleri belli olmaması için bir kişinin kadın şapkası taktığı diğerlerinin de yüzlerini hastane maskesiyle kapattığı 5 şüpheli sigara reyonunda bulanan yaklaşık 30 bin lira değerindeki sigaraları cips kolilerine doldurdu. Daha sonra marketteki bilgisayar ve içinde bozuk para olan yazar kasayı alan hırsızlar çaldıklarını bir otomobile koyarak uzaklaştılar. Hırsızların marketin kapısını açıp, hırsızlık olayını gerçekleştirmeleri 1.5 dakika sürdü.

İşyeri sahibi M.K., sabah işyerini açamaya geldiğinde hırsızlığın farkına vararak durumu polise bildirdi. Güvenlik kameraları ile kaydedilen hırsızlık olayını soruşturmaya başlayan polis, hırsızlıkta kullanılan otomobilin de çalıntı olduğunu belirledi. Hırsızların yakalanması için kapsamlı soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-

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