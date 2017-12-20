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DHA YURT - Marmaris polisi, okul önlerinde denetim yaptı 

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, öğrencilerin güvenli şekilde eğitim-öğretimlerini sürdürmeleri amacıyla polis denetimlerini artırdı

20 Aralık 2017 09:24

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, öğrencilerin güvenli şekilde eğitim-öğretimlerini sürdürmeleri amacıyla polis denetimlerini artırdı. Okul önlerinde yapılan denetimler veliler tarafından memnuniyetle karışılandı. 

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Marmaris Narkotik Timleri Grup Amirliği ekipleri, Beldibi Mahallesi\'nde dört okulun sıralı bulunduğu okullar bölgesi mevkiinde genel denetim yaptı. Öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri amacıyla yapılan denetimlere vatandaş destek verdi. Okullar bölgesinde yapılan denetimde 58 aracın plaka sorgusu yapıldı ve içi arandı.178 kişinin sicil taraması yapılarak üst araması gerçekleştirildi. Denetimleri ilgiyle izleyen öğrenci ve vatandaşlar, şüphelendikleri kişileri polise ihbar etmeleri konusunda uyarıldı. Denetimlerde, suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi. Bazı veliler, uygulamayı memnuniyetle karşılayıp teşekkür etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin her gün yapıldığını ve artırılarak devam ettirileceğini söyledi. Sicil taraması yapılan Mehmet Denmir, \"Bu uygulamalar hep yapılsın. Daha sık yapıldıkça kendimizi güvende ve huzurlu hissediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- KOM ve NTP ekiplerinden görüntü
- Denetim yapılan iki sürücü ile röportaj 
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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