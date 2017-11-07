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DHA YURT - Marmaris açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 05

07 Kasım 2017 09:06

AKDENİZ\'de Muğla\'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 05.40\'ta Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 05.40\'ta Akdeniz\'de Marmaris açıklarında meydana geldi. Denizin 47.4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Marmaris\'e uzaklığı ise 26 kilometre olarak kaydedildi.

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini 77 kilometre olarak bildirdi.

Haber: MUĞLA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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