DHA YURT - MARKETTEKİ SİLAHLI SOYGUNUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI, ZANLI TUTUKLANDI

** Soygun sonrası sevgilisini yemeğe götürmüş

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki bir marketler zincirinin şubesinde gerçekleştirilen silahlı soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Soygunu yaptığı öne sürülen E.E. (32) polis ekiplerince yakaladı. Şüpheli E.E.\'nin soygunun ardından sevgilisini bir restorana yemeğe götürdüğü belirlendi.

Olay, geçen 26 Ekim\'de saat 21.00 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi\'nde bir marketler zincirine ait şubede meydana geldi. Kapanma saati sırasında işyerine gelen kar maskeli ve elinde tabanca bulunan bir kişi, dışarıdaki ürünlerle ilgilenen market çalışanına silah doğrultup içeriye soktu. Ardından market içindeki kasiyer kadına da tabancasını doğrultan gaspçı, kasadaki paraları poşete koymasını istedi. Silahlı soygun sırasında alışveriş yapıp ücretini ödemek için kasaya doğru gelen iki kadın müşteri, soyguncuyu görünce geriye doğru kaçarak rafların arkasına saklandı. İki kasadaki paraların da poşete doldurulmasını isteyen soyguncu, markette bir çalışanın da arkada olduğunu fark edince yanına çağırdı. İki ayrı kasadaki yaklaşık 4 bin lira parayı alan soyguncu, marketten çıkıp, koşarak uzaklaştı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından, soygunu gerçekleştiren kişiyi bulmak için çalışma başlattı. İlk olarak marketin kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, daha sonra çevredeki kamera kayıtlarını da kontrol etti. Silahlı soygunu gerçekleştirdiği öne sürülen E.E., polis ekipleri tarafından dün (cuma) evinde yakalanarak gözaltına alındı. E.E.\'nin silahlı soygunun ardından sevgilisini bir restorana yemeğe götürdüğünün belirlendiği öğrenildi. İfadesine başvurulan kız arkadaşının, E.E.\'nin hesabı öderken cebinden yüklü miktarda para çıkardığını söylediği belirtildi. Silahlı soygun suçlamasını kabul etmeyen E.E., bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güvenlik kamerasında silahlı soyguncunun gelmesi

- Market dışında çalışana tabanca doğrultup, markete sokması

- Kasiyer kadına tabanca doğrultup paraları istemesi

- Müşterilerin arka bölüme saklanması

- Bir çalışanın silahlı soyguncuya doğru gelmesi

- Silahlı soyguncunun paraları alıp kaçması

- Zanlının adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

