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DHA YURT - Mardin Derik'te aşırı yağış sele dönüştü

MARDİN'in Derik ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve yaşamı olumsuz etkileyen sağanak yağmur, gece saatlerinde sele dönüştü

18 Şubat 2018 14:34

MARDİN\'in Derik ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve yaşamı olumsuz etkileyen sağanak yağmur, gece saatlerinde sele dönüştü. Bir çok cadde ve sokak sel suları altında kalırken, itfaiye ekiplere sabah saatlerine kadar su tahliyesi için aralıksız çalıştı. 
Derik ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde sele dönüşen sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 saat aralıksız yağan sağanak yağmurdan sonra oluşan sel, nedeniyle ilçe merkezinde bir çok cadde ve sokak sular altında kaldı. İlçe sakinleri ve esnafta korkulu saatler yaşatan sel nedeniyle 6 ev ve 1 ahır ile mezarlıklar sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri sabah saatlerine kadar suların tahliyesi için aralıksız çalışırken, selde can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. İlçe merkezinin dışında ilçeye bağlı karsal kesimde bulunan İncesu  ile Dumanlı Mahallelerinde de bazı evler sel sularına maruz kaldı. 
Sel ile birlikte ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar çamur deryası içinde kalırken, belediye görevlilerinin temizlik çalışmaları sürüyor. 
İncesu Mahalle muhtarı Abdurahman Selçuk, Mahallelerinde sağanak yağıştan dolayı can kaybının yaşanmadığını ancak bazı ev, ahır ve köy mezarlığının sular altında kaldığını ve suları tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:
-Derik İlçesinin çarşı merkezinden görüntüler
-İlçe merkezindeki selden görüntüler
-İncesu Mahallesindeki selden zarar gören mezarlık, ahır ve evlerden görüntüler
-Mahalle Muhtarı Abdurrahman Selçuk\'un konuşması
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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