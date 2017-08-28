DHA YURT - Mahallede silahlı kavga: 1'i polis, 13 yaralı

ADANA\'da iki grup arasında bir mahallede çıkan silahlı kavgada 1\'i polis 13 kişi av tüfeğinden çıkan saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Kaçan zanlıların oturduğu ev ise öfkeli kalabalık tarafından kundaklandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturan iki aile arasında nedeni henüz bilinmeyen tartışma çıktı. Mahallede oturan yakınları da tartışmaya dahil olunca kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, sokakta kavga eden kalabalığı dağıtmak istediği sırada iddiaya göre Cem G., Murat G. ve Hakan G., kalabalığın üzerine av tüfeğiyle 5 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, kalabalıkta aralarında çocukların da olduğu 12 kişinin çeşitli yerlerine ve olaya müdahale eden polis memurun göğsüne isabet etti. Olay yerindeki panik anından faydalanan 3 şüpheli kaçarken, yaralılar ise ambulans ve mahallelilere ait araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden 13 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

ZANLILARIN EVİ KUNDAKLANDI

Kısa sürede olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, mahalleyi abluka altına aldı. Polisin olay yerinde inceleme yaptığı sırada, kimliği belirsiz kişiler de zanlılara ait evi kundakladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının, küçük çaplı maddi zarara yol açtığı bildirildi. Mahalleyi didik didik arayan polis, şüpheliler Cem G., Murat G. ve Hakan G,\'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Yerde oturan ayağından yaralı çocuktan görüntü

- Olay yerindeki kalabalık ve bağrışmalardan görüntü

- Yaralı çocuğun ambulansa bindirilmesi

- Ambulansın gidişi

- Yaralı polis memurunun resmi polis aracıyla hastaneye getirilmesi

- Yaralı polisin yürüyerek hastaneye girmesi

- Olay yerinde incele ekibinin çalışması

- Yerdeki boş kartuşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

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Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)