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DHA YURT - Maden işçisinin bacağı koptu

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında çalışan 36 yaşındaki Ferhat Aydemir'in sol bacağı iş kazası sonucu diz altından koptu

08 Aralık 2017 23:22

ZONGULDAK\'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu\'na ait maden ocağında çalışan 36 yaşındaki Ferhat Aydemir\'in sol bacağı iş kazası sonucu diz altından koptu.

Olay, saat 19.00 sıralarında TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma İşletmesi\'ndeki maden ocağında meydana geldi. Yerin 205 metre altında çalışan Ferhat Aydemir, sol bacağını makineye kaptırdı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Ferhat Aydemir\'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Sol bacağı diz altından kopan Aydemir, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aydemir\'in kopan bacağının yerine dikilmeye çalışıldığı bildirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkan Yardımcısı Erkan Üstüntaş, \"2\'nci ocak üretim servisinde 16.00-00.00 vardiyasında çalışan Ferhat Aydemir\'in iş kazası sonucu sol bacağının diz altından koptuğunu öğrendik. Doktorlar müdahale ediyor. İnşallah kopan bacağını tekrar yerine dikecekler\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ambulanstan görüntü
- Maden ocağı önü
- Röportajlar
 

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