DHA YURT - Maçka Jandarma Komutanı,  adliyeye sevk edildi

İZMİR’de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve kripto subaylara yönelik yürüttülen soruşturması kapsamında gözaltında bulunan bir şüphelinin ifadesi sonrası gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY ve kripto subaylara yönelik yürütülen soruşturması kapsamında İzmir’de gözaltındaki bir şüphelinin ifadesi sonrası 23 Ağustos’ta gözaltına alınan ve ‘PKK ve FETÖ’ işbirliği kapsamında da uzman polislerin yer aldığı özel ekiplerce sorgulanan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Geçen 30 Ağustos’ta üsteğmen rütbesi alması beklenen ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Teğmen Zengin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolüne ardından da mahkemeye sevk edildi.

TERÖR BAĞLANTISI BULUNAMADI

Bu arada Astsubaylıktan 2009 yılında teğmenlik rütbesi alan Teğmen Zengin’in FETÖ/PDY mahrem imamlar soruşturması kapsamında sorgulandığı ve Maçka’daki PKK terör örgütü üyeleriyle de herhangi bir bağlantısının tespit edilemediği ve el konularak Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’nde incelemeye alınan bilgisayar, cep telefonu ve dijital cihazlarında ise ciddi bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Teğmen Zabit Zengin adliyeye çıkarılışı

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HABER KAMERA: OSMAN ŞİŞKO / TRABZON (DHA)

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