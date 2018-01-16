DHA YURT -  Lastik botta yardım bekleyen 49 göçmen böyle kurtarıldı  

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından İzmir Menderes ilçesi Özdere açıklarında lastik bot içerisindeki 49 göçmen kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşıldı.

14 Ocak saat 06.14’te, bir grup düzensiz göçmen tarafından yardım talep edilmesi üzerine yapılan konum sorgulamasında göçmenlerin, İzmir Menderes ilçesi Özdere açıklarında oldukları değerlendirildi ve bölgede görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından göçmen botu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 16 Suriye, 13 Angola, 5 Mali, 5 Senegal, 2 Güney Afrika, 4 Gabon, 1 Gana, 2 Yemen ve 1 Kongo uyruklu 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kurtarma çalışmaları sırasında çekilen görüntüler

Haber: İZMİR (DHA)

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