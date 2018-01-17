T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Lastiği patlayan kamyon devrildi, şoför öldü

DÜZCE'de, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrilen kamyonun şoförü öldü

17 Ocak 2018 03:17

DÜZCE\'de, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp devrilen kamyonun şoförü öldü.
Kaza, saat 22.00 sıralarında, D-655 karayolu Şifalısu mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Raci Kırandı (30) yönetimindeki 67 EA 907 plakalı mıcır yüklü kamyon, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Şoför mahallinde sıkışan Raci Kırandı, yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Raci Kırandı’nın cesedi, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
--------------------
- Olay yerinden görüntü
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DÜZCEKazaD655DüzceRaci KırandıEARaci KırandınınAdli Tıp KurumunaGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ  OlayGenelTezcan SOLMAZDÜZCE DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24