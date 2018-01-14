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DHA YURT - Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristlerden füzeli saldırı: 1 asker yaralı

  HAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Irak'taki Kulika Dağı'ndan düzenledikleri füzeli saldırıda 1asker ensesine isabet eden şarapnel parçasından yaralandı

14 Ocak 2018 14:27

 
HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine, PKK\'lı teröristlerin Irak\'taki Kulika Dağı\'ndan düzenledikleri füzeli saldırıda 1asker ensesine isabet eden şarapnel parçasından yaralandı.
Çukurca İlçesi\'nin ırak sınırının sıfır noktasında bulunan Güven Dağı\'nda bulanan üs bölgesine  Kuzey Irak\'taki Kulika Dağı\'ndan PKK\'lı teröristler tarafından cinsi henüz belirlenemeyen füze saldırısı yapıldı. Saldırıda, bir asker ensesine isabet eden şarapnel parçasından yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralı askerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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ARŞİV
-Bölgeden çekilen görüntüler
-operasyon görüntüleri 
 

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