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DHA YURT - Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristlerden füzeli saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı (2)

  FÜZELİ SALDIRIDA YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU, 3 ASKER YARALI Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Güven Dağı'ndaki üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak'taki Kulika Dağı'ndan düzenledikleri füzeli saldırıda ensesine isabet eden şarapnel parçası ile y

14 Ocak 2018 16:21

 
FÜZELİ SALDIRIDA YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU, 3 ASKER YARALI

Hakkari\'nin Çukurca ilçesindeki Güven Dağı\'ndaki üs bölgesine, PKK\'lı teröristlerin Kuzey Irak\'taki Kulika Dağı\'ndan düzenledikleri füzeli saldırıda ensesine isabet eden şarapnel parçası ile yaralanan Adana Kozan nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi\'nde şehit olurken, aynı saldırıda 3 asker de yaralandı. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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- Bülent Alp\'in fotoğrafı

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ARŞİV
-operasyon görüntüleri 

Haber: HAKKARİ (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

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