 DHA YURT - KÜTAHYA'DA EV YANGINI: 4 EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

KÜTAHYA\'da ahşap bir evde çıkan yangın, çevredeki 3 eve daha sıçradı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, evin bahçesinde bulunan tavuk ve horozlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın nedeniyle 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Cemalettin Mahallesi Hacı Bekir Sokak üzerindeki ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede evin tamamının saran alevler bitişikteki 3 eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çok sayıda araçla yangına müdahale etti. Yangın sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Evde bulundukları öğrenilen 2 kişi polis ekiplerince kurtarıldı. Polis ekipleri evde bulunan kiracı Zeki Şener\'i ön kapıdan alevlerden bahçeye kaçarak mahsur kalan ev sahibi Minere Türker\'i de bahçeden kurtardı. Ambulansa alınan 2 kişi, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Arka bahçede alevlerin arasında kalan tavuk ve horozlar da itfaiye erleri tarafından kurtardı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekipleri ve araçları

-Yanan evden ve alevlerden görüntü

-Diğer evlerden görüntü

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Röp.

-Yangını söndürme çalışmaları

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)

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