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DHA YURT  - Kurban Bayramı tatilinde 4 günlük kaza bilançosu: 56 ölü, 272 yaralı (EK)

TATİLİN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE KAZA BİLONÇOSU:  56 ÖLÜ, 272 YARALI Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan tatilin 4'üncü günü olan bayramın birinci günü öğleden sonra Antalya'nın Akseki ilçesinde 11 kişinin yaralandığı zincirleme kaza meydana geldi

22 Ağustos 2018 02:55

TATİLİN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE KAZA BİLONÇOSU:  56 ÖLÜ, 272 YARALI

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan tatilin 4\'üncü günü olan bayramın birinci günü öğleden sonra Antalya\'nın Akseki ilçesinde 11 kişinin yaralandığı zincirleme kaza meydana geldi. Böylece gün boyu meydana gelen 10 kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi de yaralandı. Tatilin başladığı günden itibaren kaza bilonçosu ise şöyle oldu:

17  Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59)  :   5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)
18 Ağustos Cumartesi                            : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)
19 Ağustos Pazar                                   : 21 ölü, 88 yaralı (19 kaza)
20 Ağustos Pazartesi                             :  8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)
21 Ağustos Salı (Bayram 1. gün)          :  5 ölü, 28 yaralı (10 kaza)

Haber: İSTANBUL,(DHA)

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