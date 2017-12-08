DHA YURT - KUDÜS PROTESTOLARI (1) 

Konya\'da \'Kudüs\' protestosu

KONYA\'da cuma namazı sonrası ABD Başkanı Doland Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması protesto edildi.

Konya\'da bazı camilerde, cuma namazı sonrası, sivil toplum kuruluşları tarafından ABD\'nin Kudüs\'ü, İsrail\'in başkenti olarak tanığı yönünde yapılan açıklamaya tepki göstermek için protesto düzenlendi. Şerafettin Cami\'nde de cuma namazı sonrası protesto düzenlendi. Kadınlarında katıldığı protestoda ABD\'nin bu kararı kınandı. Kalabalık adına konuşan Köklü Değişim Dergisi temsilcisi Ali Rıza Türkdemir, ABD Başkanı Doland Trump\'ın, açıklamasının Müslümanlar açısından yok hükmünde olduğunu belirtti. Türkdemir, \"Kudüs bize Allah resulünün emanetidir. Bundan dolayı Kudüs asla Yahudi varlığının başkenti olmayacaktır.\" dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Protesto gösterisinden detay

- Basın açıklaması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA (DHA)

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Sivas\'ta \'Kudüs\' yürüyüşü

SİVAS\'ta çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki olarak yürüyüş düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığı, Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından Kale Cami\'sinde kılınan cuma namazının ardından yürüyüş düzenlendi. İnönü Bulvarı üzerinde devam eden yürüyüş kent meydanında sona erdi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşte \'Kudüs bizimdir bizim kalacak\', \"Katil İsrail, işbirlikçi Amerika\', \'Siyonist İsrail Filistin\'den defol\' sloganları attı. Yürüyüşe AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Mehmet Habip Soluk, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Sivil toplum kuruluşları adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi Efe Zileli, \"İnsanlık tarihinin en kanlı en dönemlerinin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Şiddeti daha da derinleştirecek kanlı çıkarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bunu gören, tarihsel gerekçelerini bilen ve bu duruma itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak buradayız. Kudüs insanlığın ortak mirasıdır. Özgürlük Kudüs\'ün hakkıdır.\" dedi.

AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ise, \"ABD Başkanı Trump\'ın hukuksuz Kudüs açıklaması insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği üzere Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasında husumeti artırmaktan başka bir sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir.\" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Kur\'an-ı Kerim okunarak Filistin için dua edildi.

SUŞEHRİ\'NDE YÜRÜYÜŞ

ABD\'nin Kudüs kararı Suşehri ilçesinde de Cuma namazı çıkışında yürüyüş yapılarak protesto edildi. İlçedeki Sivil Toplum Kuruluşu örgütleri tarafından düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Sivas Caddesi üzerinde toplanan grup Balhatun Merkez Camisi önüne kadar slogan atarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Türkiye Gençlik Vakfı Suşehri Temsilcisi Adem Şahin tarafından yapılan basın açıklaması yapıldı. Şahin, \"Bu bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın,İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa zamanda dönülmelidir. İslam\'ın sesini susturmak,kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır.\" dedi.

Protesto gösterileri İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından yapılan dua ile son buldu.

Görüntü Dökümü:

-Grubun görüntüsü

-Yürüyüşten görüntüler

-Açılan dövizler, sloganlar

-Memur-Sen temsilcisi açıklama

-Ak Parti il Başkanı açıklama

-Kuran okunup dua edilmesi

-Suşehri ilçesi yürüyüş

-Grup adına açıklama

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Bülent TATLI/SİVAS, (DHA)

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Karabük\'te Kudüs protestosu

KARABÜK\'te, yaklaşık 500 kişi ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri ve üniversite öğrencisi yaklaşık 500 kişi, 100\'üncü Yıl Mahallesi Pazaryeri Camii\'nde kılınan Cuma namazının ardından toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getiren grup, \'Katil İsrail, işbirlikçi ABD\', \'Avrupa değil, İslam Birliği\' sloganları attı. İHH Karabük Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İsa Lort, \"ABD\'nin bu hamlesi, insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs\'ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşımaktadır\" dedi.

Basın açıklamasının ardından dua edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sloganlar atılması

-İsa Lort\'un basın açıklamasını okuması

-Dua edilmesi

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE / KARABÜK (DHA)

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Kocaeli Üniversitesi\'nde Kudüs protestosu

KOCAELİ Üniversitesi\'nde, Anadolu Gençlik Derneği üyelerinden oluşan bir grup öğrenci ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.

Kocaeli Üniversitesi\'nde öğrenim gören Anadolu Gençlik Derneği üyesi yaklaşık 300 öğrenci, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü\'nde toplanarak, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını ve İsrail Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıma kararına tepki gösterdi. Filistin ve Türk bayrakları ile sloganlar atarak kampüste yürüyen grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Üniversite Başkanı Mücahid Sarımsakçı, ABD\'nin aldığı kararı sadece Müslümanların değil, vicdanı olan her insanı ilgilendiren bir karar olduğunu söyleyerek, \"Siyonizm taşeronu Trump, Filistin\'in başkenti Kudüs\'ü, İsrail\'in başkenti olarak tanıyacakları ve Amerikan Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunmuştur. ABD, kendi kıtasından çıkıp Orta Doğu\'da işgalci İsrail\'in planlarına öncü kuvvet olarak zemin hazırlamaktadır. Bu çıkış aynı zamanda ABD\'nin bu plandaki yerini alenen ayyuka çıkarmaktadır. Bu plan bölgemizi ve insanları tehdit eden, Irak\'ı parçalayan, Suriyelileri mülteci hale getiren, bir ucu Türkiyemize dayanan siyonizm planıdır. Kudüs meselesi bu plandan gayri bir mesele değildir. ABD\'nin aldığı bu karar, sadece Müslümanları ilgilendiren bir karar değil, vicdanı olan her insanı ilgilendiren bir karardır. ABD burada insanlığa karşı bir suç işlemektedir. Çünkü bir milletin ve devletin sınırları içerisinde başka bir devlet adına temsilcilik açma gibi bir işgal girişiminde bulunmuştur\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Pankartlardan görüntü

-Yürüyüşten görüntü

-Basın açıklaması

HABER-KAMERA:Dinçer AKBİR / KOCAELİ (DHA)

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Bolu\'da Kudüs protestosu

BOLU\'da, yaklaşık 500 kişi ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

Bolu\'da Kadı Camii\'nin önünde toplanan yaklaşık 500 kişi, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını proteste etti. Memur-Sen Bolu Başkanı Ahmet Koçak yaptığı basın açıklamasında, \"Kudüs insanlığın ortak mirası, özgürlük Kudüs\'ün hakkıdır. Biz bu iradeyi yansıtmak için burada toplandık. Bunun için meydanlardayız. Kudüs, bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs\'ün bu vasıflarının yok edilmesine asla müsaade etmeyiz. ABD ve İsrail ortak yapımı bu kirli strateji, şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için eğer engellenmezse daha büyük sorunların kapısını aralayacaktır\" dedi.

Yaklaşık 500 kişi daha sonra İzzet Baysal Caddesi\'nde \'Kahrolsun ABD\' sloganları atarak Kent Meydanı\'na yürüyerek eylemi sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Protestodan görüntü

Yürüyüşten görüntü

Basın açıklaması

HABER-KAMERA: Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)

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Şanlıurfa\'da Kudüs protestosu

ŞANLIURFA\'da cuma namazının ardından düzenlenen yürüyüşte, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararı protesto edildi.

Balıklıgöl\'deki Dergah Camisi\'nde cuma namazını kılan vatandaşlar, ardından Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde ellerindeki çeşitli dövizlerle tekbir getirip ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüyüş yaptı. Yürüyüşten sonra, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Tel Aviv\'de yer alan ABD\'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıma ve Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararı basın açıklamasıyla protesto edildi. Açıklamanın ardından eylemciler, Balıklıgöl\'den Haşimiye Meydanı\'na kadar yürüdü. Çeşitli sloganların atıldığı yürüyüşte özel harekât polisleri zırhlı araçlarla önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dergah Camisi

- Toplanan vatandaşlar

- Grubun slogan atması

- Pankartlar

- Gurup adına konuşan İbrahim Coşkun

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Ceylanpınar\'da Kudüs tepkisi

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar İlçesi\'nde, sivil toplum kuruluşları tarafından Cuma namazı sonrası Amerika ve İsrail protesto edildi.

Ceylanpınar ilçe merkezinde yer alan Zahiriye Camisi\'nde Cuma namazı sonrası toplanan Sivil toplum kuruluşu basın açıklaması düzenledi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Ceylanpınar Başkanı Mustafa Turan, ABD\'nin, Kudüs\'ün, İsrail\'in başkenti olarak tanımasını kınadı. Turan, şunları söyledi

\"Son yüzyılda İslam beldelerine peyderpey fili müdahalede bulunan Amerika her gün şeytani oyunlarından birini oynuyor. Son zamanlarda ülkemize karşı kinini belli eden ve bizlere diz çöktürmek için her hamleye başvurmaktan çekinmeyen Amerika bir daha tüm Müslümanların namusuna el uzatmaya çalışıyor. İlk kıblemiz mescidi aksanında bulunduğu kutsal şehrimiz olan Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etmekle Amerika İslam\'ın haremine el uzatmıştır. Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti ilan edilmesi konusunda Amerika\'nın girişimi son derece tehlikelidir. Büyük şeytan Amerika şunu bilsin ki bu hesap yanlış bir hesaptır. Bu hesabı bozmak için bizler ayağa kalkacak ve onlara direneceğiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zahiriye Camisi

- Pankartlar

- Toplanan vatandaşlar

- Gurup adına konuşan Mustafa Turan

- Grubun slogan atması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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Akçakale\'de Kudüs tepkisi

ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nde, sivil toplum kuruluşları tarafından Cuma namazı sonrası basın açıklaması yapılarak ABD\'nin, Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak tanımasını kınadı.

İstasyon Caddesi üzerinde Cuma namazı sonrası toplanan kalabalık, ellerinde çeşitli döviz ve pankartlarla ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Kalabalıktan bazıları ABD bayraklarını ezdi. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Grubun toplanması

- Basın açıklaması

- ABD bayraklarının ezilmesi

- Slogan atılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)

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Siverek\'te Kudüs protestosu

ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi’nde Cuma namazı çıkışında toplanan vatandaşlar, ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

Hasan Çelebi Mahallesi\'ndeki Kanlıkuyu Meydanı\'nda ellerinde İsrail’i ve ABD’yi kınayan döviz ve Filistin bayrakları bulunan kalabalık, ABD ve İsrail karşıtı slogan atarak tekbir getirdi. Grup adına basın açıklamasını yapan Eğitim Bir-Sen Temsilcisi Fikret Aslanparçası, şunları söyledi:

\"Tarihin her dönemine damga vurmuş kutlu İslam beldelerini, sınır çizgilerine hapsetmeye çalışmış hak ile batıl mücadelesinin son perdesi, bu yüzyılda yaşanacak gibi görünüyor. Bugün ABD’nin aldığı bu korsan karara uymayacağını ilan eden tüm devletlerin bu kararlarında samimi olmalarını temenni ediyoruz. İslam ülkelerinde ABD’nin ileri karakolu gibi vazifelendirilmiş liderlerin her gün okudukları Kur\'an\'dan ibret almamalarını hayretle takip ediyoruz. Kudüs, ilahi vahyi insanlığa ulaştıran peygamberlerin kokusu, Miraç’ın ev sahibi, ilk kıblemiz, göz bebeğimizdir.\"

Yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık, sloganlar eşliğinde alandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alana gelen kalabalık

- Filistin bayrakları ve dövizler

- Kalabalığın slogan atması

- Basın açıklamasının okunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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