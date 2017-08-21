DHA YURT - Korgeneral Zekai Aksallı, birçok kritik görevde yer aldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nde (TSK) 2013 yılından bu yana Özel Kuvvetler Komutanlığı yapan ve son kararnameyle Çanakkale\'deki 2\'nci Kolordu Komutanlığı\'na atanan Korgeneral Zekai Aksallı, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirmesinin yanı sıra Süleymanşah Türbesi\'nin taşındığı Şah Fırat Operasyonu ve Suriye\'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı gibi birçok kritik görevlerde önemli rol aldı. Aksakallı, yönettiği Fırat Kalkanı Harekatı\'nda Suriye\'nin Azez kentinde geçen yıl canlı bomba saldırısından son anda kurtulmuştu.

Erzurum\'da dünyaya gelen 2 çocuk babası 55 yaşındaki Zekai Aksakallı, Erzurum Lisesi\'nde okurken 17 yaşında Dünya Kros Şampiyonası\'na katılıp Türkiye Şampiyonluğunu kazandı, ardından Avusturya\'da yapılan liseler arası Dünya Kros Şampiyonası\'nda 397 sporcu arasında yarışı 27\'nci sırada tamamladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki komando tugaylarında uzun yıllar görev yapan Aksakallı, terör operasyonlarında etkin rol aldı.

ŞAH FIRAT OPERASYONU\'NDA YER ALDI

2013 yılında Özel Kuvvetler Komutanı olarak atanan Zekai Aksakallı, Ahmet Davutoğlu\'nun Başbakan olduğu dönemde, Suriye\'nin Halep kentine bağlı Karakozak Köyü\'nde bulunan ve Türkiye\'nin kendi sınırları dışındaki tek toprağı olan Süleyman Şah Türbesi\'nin yine Suriye\'nin Eşme Köyü\'ne taşındığı 22 Şubat 2015 tarihinde düzenlenen Şah Fırat Operasyonu\'nda görev yaptı. Darbe girişimine karşı, \"Eşkiyalar başarılı olamayacaklar\" sözleriyle tepki gösteren Zekai Aksakallı, geçen yıl 28 Temmuz 2016 tarihindeki Yüksek Askeri Şura\'da tümgenerallikten korgeneralliğe atanmıştı.

DARBE GİRİŞİMİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Aksakallı, FETÖ\'nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi\'nin vurulması emri verip gecenin seyrinin değişmesinde etkili oldu. Semih Terzi\'yi öldürüp şehit olan Ömer Halisdemir\'e \'vur\' emrini veren Aksakallı, darbe girişimini önleyen isimler arasında yer aldı.

FIRAT KALKANI\'NI YÖNETTİ

Aksakallı, TSK\'nın Suriye\'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik geçen yıl 24 Ağustos sabahı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı\'nın da başında yer aldı. Aksakallı, terör örgütü DEAŞ\'tan temizlenen, Türkiye\'ye komşu Suriye\'nin Cerablus, Azez ve El Bab\'daki harekatlarda sahada bulundu. Suriyeli aşiret liderleriyle görüşmeler yapan ve geçen Ramazan Bayramı\'nda da terör örgütü DEAŞ\'tan temizlenen El Bab\'daki bir camide askerleriyle birlikte namaz kılan Aksakallı, minberde konuşma da yapmıştı.

SUİKASTTEN SON ANDA KURTULDU

Harekat kapsamındaki şehitlerin cenaze törenleri ile yaralananları Gaziantep\'teki hastanelerde ziyaretleriyle de bilinen Aksakallı, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Kilis\'in karşısında bulunan Suriye\'nin Azez kentinde geçen yıl bir canlı bomba saldırısını da son anda atlattı. Aksakallı, Özgür Suriye Ordusu\'nun kontrol noktasındayken, yanına yaklaşan canlı bombanın üzerindeki patlayıcı düzeneğinin, son anda fark edilip teröristin etkisiz hale getirilmesiyle suikast girişiminden son anda kurtuldu.

Zekai Aksakallı, Milli Savunma Bakanlığı\'nın dün Resmi Gazete\'de yayımlanan kararnamesiyle Çanakkale\'deki 2\'nci Kolordu Komutanlığı\'na atandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zekai Aksakallı\'nın arşiv görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-DHA)

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