DHA YURT - Köprüden düşen otomobildeki 2 kişi öldü

İZMİR\'in Gaziemir İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 20 metrelik köprüden düşen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu Gaziemir Köprüsü\'nde meydana geldi. Balçova\'dan Gaziemir yönüne giden Tayhan Çelik (23) yönetimindeki 07 MIC 08 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyerleri aşıp yaklaşık 20 metre aşağıdaki Akçay Caddesi\'ne düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan Yıldırım\'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, 19 yaşındaki Çağan Duran\'ı ise ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Talihsiz genç de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Tayhan Çelik ise Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan araçtan görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

