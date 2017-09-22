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DHA YURT - Konya'ya 2'nci şehit ateşi düştü 

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde Esendere Bölgesi'nde askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen 42 yaşındaki Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal'ın memleketi Konya'nı

22 Eylül 2017 12:30

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde Esendere Bölgesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen 42 yaşındaki Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal\'ın memleketi Konya\'nın Akşehir İlçesi\'ne şehit ateşi düştü. Konya dün ilk olarak Hakkari\'nin Buzullar Bölgesi\'nde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz\'in acı haberini almıştı. 
Hakkari 3\'üncü Piyade Tümen Komutanlığı  Lojistik Destek Komutanlığı\'nda görevli  Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal,  zırhlı askeri aracı kullandığı sırada Yüksekova- Esendere Bölgesi\'nde terör örgütü PKK\'nın daha önce yola döşediği el yapımı patlayıcı dün infilak ettirildi. Ağır yaralanan ve Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Halim Ünal, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü. Konya\'nın Tuzlukçu Nüfusuna kayıtla şehit Halim Ünal\'ın, Akşehir\'de oturan annesi  Sebahat Ünal\'a, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehit düştüğü haberini aldıktan sonra fenalaşan anne Sebahat Ünal, hazırda bekletilen ambulansta tedavi edildi. Şehit Ünal\'ın, Osman Ünal daha önce vefat ettiği belirtildi. 
2 çocuk babası Ünal\'ın, Ankara\'da oturan eşi Esin Ünal\'a da acı haberin eş zamanda verildiği öğrenildi. Şehit Ünal\'ın cenazesinin ailesinin istediği doğrultusunda bugün Akşehir ya da Tuzlukçu da defnedilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü 
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- Şehit Ünal\'ın fotoğrafları 
- Şehit evinin dışından detay

Haber- kamera: Atilla MEMİŞ / AKŞEHİR (KONYA) (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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