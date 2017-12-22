DHA YURT - Kontrolden çıkan TIR polis kulübesine devrildi: 1'i polis, 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ\'ta pamuk balyası yüklü TIR, polis kontrol noktasındaki zırhlı kulübenin üzerine devrildi. Kazada yıkılan kulübenin altında kalan 1 polis ile TIR\'daki 2 kişi yaralanırken TIR sürücüsünün uyuduğu iddia edildi.

Kaza, gece geç saatlerde Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolu\'ndaki polis uygulama noktasında meydana geldi. Şanlıurfa\'dan Kayseri\'ye giden 39 yaşındaki Yusuf Yıldız yönetimindeki 38 JM 420 plakalı TIR, iddiaya göre sürücünün uyuması üzerine kontrolden çıkarak uygulama noktasında zırhlı polis kulübesinin üzerine devrildi. Kazada duvarları yıkılan kulübe ile zırhlı aracın arasında kalan polis memuru Recep Çağlar Deniz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası kulübenin altından çıkarılan polis memuru ile kazada yaralanan TIR sürücüsü Yusuf Yıldız ve yanında bulunan kardeşi 35 yaşındaki Ahmet Yıldız ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de, hastaneye giderek doktorlardan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten İnci, \"Şanlıurfa Suruç\'tan çıkan bir TIR, uyku haliyle zırhlı kulübemize giriyor. Çok şükür arkadaşımızın bir şeyi yok, ezilmeler ve bir kaç kırığı var. Şu an müşahede altında. İnşallah iyi olacak. Şuan doktorlarımız ilgileniyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri

- Olay yeri bandı

- Yıkılan kulübe

- Kulübe atlında kalan zırhlı araç

- Olay yerinde inceleme yapan polisler

- Devrilen TIR

- Pamuk balyaları

- Kaza yerindeki polis ve kurtarma araçları

- Kaza yerinden detaylar

- Hastane önündeki ambulans

- Emniyet Müdürü Doğan İnci\'nin açıklama yapması



Haber-Kamera: Ömer KOÇ /KAHRAMANMARAŞ,(DHA)