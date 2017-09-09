DHA YURT - Kocaoğlu, tepkisini Twitter'dan sürdürdü (Tekrar) 

Başbakan Binali Yıldırım\'ın da katıldığı İZBAN Selçuk Torbalı hattının açılış töreninde, kürsüdeyken \'Recep Tayyip Erdoğan\' sloganlarının atılması üzerine tepki gösterip, töreni terk eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Twitter\'daki sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aziz Kocaoğlu açıklamasında, şunları yazdı:

\"Selçuk\'taki İZBAN töreninde ve öncesinde neler yaşandığını sizlerle paylaşmak istiyorum. İZBAN\'da yüzde 50 ortak olmamıza rağmen, Selçuk\'taki töreni basından öğrendik. Program bize bugün, yani törenin yapıldığı 8 Eylül tarihinde ulaştı. Yani ortada bir gariplik olduğu belliydi. Ama biz bunu gündem yapıp, ortamı germek istemedik. Kürsüye çıktığımda bazı gruplar tarafından yuhalandım. \'İn aşağı\' ve \'konuşma\' gibi hakaretlere maruz kaldım. İzmir\'in seçilmiş belediye başkanı olarak duruşumla, davranışımla böyle bir tavrı hak etmediğime inanıyorum. Tören sırasında bağırıp çağıranları Sayın Başbakan dahil kimse susturmaya çalışmadı bile. Bunu da çok yadırgadım. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışında, Açıkhava Tiyatrosu\'nda yaşananları herkes hatırlayacaktır. Zamanın Sanayi Bakanı Nihat Ergün\'e protesto olunca, ben kürsüye fırlayıp herkesi susturmuş ve Sayın Bakan\'dan özür dilemiştim. Devlet adamlığı, siyasetçilik budur; konuğuna, ortağına, devlet büyüğüne nasıl davranılacağını göstermektir.\"

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kocaoğlu\'nun kürsüde konuşması

/////////

- Kocaoğlu\'nun kürsü konuşmasından sonra tören alanından ayrılması

/////////////

-Kocaoğlu\'nun twitter\'dan yaptığı açıklama

Haber-Kamera: İZMİR (DHA)

=======================================