DHA YURT - Kızını bıçaklayıp, eşarpla boğarak öldürdü

ŞANLIURFA’da 47 yaşındaki Hakkı Varlık, 20 yaşındaki kızı Belkıs Varlık\'ı bıçaklayıp, kaçtığı apartmanın çatısında eşarpla boğarak öldürdü. Cinayetin ardından polisi arayan Varlık, ‘Kızımı öldürdüm. Gelin, beni alın’ diye ihbarda bulundu.

Olay, gece saatlerinde Korukent Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan kızı Belkıs’ı sokakta bulup, eve getiren Hakkı Varlık, 2 oğlundan, rahatsızlanan annelerini hastaneye götürmelerini istedi. Hakkı Varlık, evde başbaşa kaldığı, sık sık evden kaçan kızı Belkıs ile konuşmak istedi. Bu sırada baba kız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hakkı Varlık, mutfaktan aldığı bıçakla kızını yaraladı. Belkıs Varlık, yaralı halde apartmanın çatısına kaçtı. Hakkı Varlık, peşinden gittiği kızı Belkıs\'ı çatıda eşarpla boğarak öldürdü.

Cinayetin ardından eve inip, 155 Polis imdat Hattı’nı arayan Hakkı Varlık, ‘Kızımı öldürdüm. Gelin, beni alın’ diye ihbarda bulundu. Eve gelen polis ekipleri, çatıda Belkıs Varlık\'ın cesediyle karşılaştı. Hakkı Varlık gözaltına alınırken, kızı Belkıs\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis

- Hastanenin morgu önünde bekleyen cenaze aracı

- Olayın yaşandığı mahalle ve bina

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)