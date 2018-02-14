DHA YURT - Kırklareli Valisi Çiftçi'nin de karıştığı öne sürülen darp olayında bir kişi tutuklandı  

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Meltem Özkalfa\'nın, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi\'nin de beraberinde bulunduğu 4 kişi tarafından darp edildiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan Erdal Avcil çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi\'nin, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde, 9 ay önce, Meltem Özkalfa\'yı beraberindeki 4 kişi ile kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü ve ayakkabılarının altını öptürdüğü iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aranan şüphelilerden Erdal Avcil, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafıdan gözaltına alındı. Bugün Bursa Adliyesi\'ne sevk edilen Avcil, sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Darp olayıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.



Haber:BURSA,(DHA)