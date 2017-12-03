T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Kimliği belirsiz kişi yanarak can verdi

İZMİR'in Konak ilçesinde, eski cam fabrikasından kalma yapılarda yaşamını sürdüren kimliği belirsiz bir kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti

03 Aralık 2017 09:26

İZMİR\'in Konak ilçesinde, eski cam fabrikasından kalma yapılarda yaşamını sürdüren kimliği belirsiz bir kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti.
Yangın, saat 04.00 sıralarında Güney Mahallesi 1159 Sokak\'ta bulunan eski cam fabrikasına ait metruk yapılarda çıktı. Isınmak için yakılan bir piknik tüpünden çıktığı tahmin edilen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Yangında, bölgedeki metruk yapıda yaşayan ve çevre sakinlerinin yaşlı bir adam olduğunu belirttikleri kimliği belirsiz bir kişi yanarak can verdi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, ölen kişinin cesedi savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Yangın yerinden görüntü
- Tahmini yangın sebebi olan piknik tüpünden görüntü
- Ekiplerden görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KonakYangınGüney MahallesiSokakIsınmakYangındaYangınlaAdli Tıp Kurumu MorguDÖKÜMÜ YangınTahminiEkiplerdenGenelDavut CANDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24