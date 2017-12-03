DHA YURT - Kimliği belirsiz kişi yanarak can verdi

İZMİR\'in Konak ilçesinde, eski cam fabrikasından kalma yapılarda yaşamını sürdüren kimliği belirsiz bir kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Güney Mahallesi 1159 Sokak\'ta bulunan eski cam fabrikasına ait metruk yapılarda çıktı. Isınmak için yakılan bir piknik tüpünden çıktığı tahmin edilen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Yangında, bölgedeki metruk yapıda yaşayan ve çevre sakinlerinin yaşlı bir adam olduğunu belirttikleri kimliği belirsiz bir kişi yanarak can verdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, ölen kişinin cesedi savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın yerinden görüntü

- Tahmini yangın sebebi olan piknik tüpünden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)